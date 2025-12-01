Preço de Bware hoje

O preço ao vivo de Bware (INFRA) hoje é $ 0.072885, com uma variação de 1.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de INFRA para USD é de $ 0.072885 por INFRA.

Bware ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 364,968, com um fornecimento em circulação de 5.01M INFRA. Nas últimas 24 horas, INFRA foi negociado entre $ 0.070006 (mínimo) e $ 0.075614 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.45, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.06728.

No desempenho de curto prazo, INFRA movimentou-se -0.00% na última hora e -1.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bware (INFRA)

Capitalização de mercado $ 364.97K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.29M Fornecimento Circulante 5.01M Fornecimento total 100,000,000.0

