Preço de Burp hoje

O preço ao vivo de Burp (BURP) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BURP para USD é de $ 0 por BURP.

Burp ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 54,697, com um fornecimento em circulação de 500.00M BURP. Nas últimas 24 horas, BURP foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.427795, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BURP movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 49.69.

Informações de mercado de Burp (BURP)

Capitalização de mercado $ 54.70K$ 54.70K $ 54.70K Volume (24h) $ 49.69$ 49.69 $ 49.69 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 54.70K$ 54.70K $ 54.70K Fornecimento Circulante 500.00M 500.00M 500.00M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Burp é $ 54.70K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 49.69. A oferta em circulação de BURP é 500.00M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 54.70K.