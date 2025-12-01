Preço de Buckazoids hoje

O preço ao vivo de Buckazoids (BUCKAZOIDS) hoje é $ 0.00089283, com uma variação de 43.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUCKAZOIDS para USD é de $ 0.00089283 por BUCKAZOIDS.

Buckazoids ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 893,401, com um fornecimento em circulação de 1.00B BUCKAZOIDS. Nas últimas 24 horas, BUCKAZOIDS foi negociado entre $ 0.00058009 (mínimo) e $ 0.00119484 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00492629, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00020844.

No desempenho de curto prazo, BUCKAZOIDS movimentou-se -22.21% na última hora e +189.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Capitalização de mercado $ 893.40K$ 893.40K $ 893.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 893.40K$ 893.40K $ 893.40K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Buckazoids é $ 893.40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUCKAZOIDS é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 893.40K.