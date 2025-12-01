Preço de Bubblebid hoje

O preço ao vivo de Bubblebid (BBB) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BBB para USD é de -- por BBB.

Bubblebid ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,175.37, com um fornecimento em circulação de 21.00M BBB. Nas últimas 24 horas, BBB foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01369516, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BBB movimentou-se -- na última hora e +5.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bubblebid (BBB)

Capitalização de mercado $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Fornecimento Circulante 21.00M 21.00M 21.00M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bubblebid é $ 8.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BBB é 21.00M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.18K.