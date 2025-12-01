Preço de BRACKY hoje

O preço ao vivo de BRACKY (BRACKY) hoje é $ 0.00010389, com uma variação de 5.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BRACKY para USD é de $ 0.00010389 por BRACKY.

BRACKY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,204,429, com um fornecimento em circulação de 88.61B BRACKY. Nas últimas 24 horas, BRACKY foi negociado entre $ 0.00009852 (mínimo) e $ 0.00010449 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00026462, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00007075.

No desempenho de curto prazo, BRACKY movimentou-se +0.18% na última hora e -2.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BRACKY (BRACKY)

Capitalização de mercado $ 9.20M$ 9.20M $ 9.20M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.24M$ 10.24M $ 10.24M Fornecimento Circulante 88.61B 88.61B 88.61B Fornecimento total 98,606,373,288.47853 98,606,373,288.47853 98,606,373,288.47853

