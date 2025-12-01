Preço de BLOXWAP hoje

O preço ao vivo de BLOXWAP (BLOXWAP) hoje é $ 0.00049007, com uma variação de 11.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLOXWAP para USD é de $ 0.00049007 por BLOXWAP.

BLOXWAP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 490,042, com um fornecimento em circulação de 999.94M BLOXWAP. Nas últimas 24 horas, BLOXWAP foi negociado entre $ 0.00030642 (mínimo) e $ 0.00056809 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00230684, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00030642.

No desempenho de curto prazo, BLOXWAP movimentou-se +2.78% na última hora e -10.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BLOXWAP (BLOXWAP)

Capitalização de mercado $ 490.04K$ 490.04K $ 490.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 490.04K$ 490.04K $ 490.04K Fornecimento Circulante 999.94M 999.94M 999.94M Fornecimento total 999,936,938.866819 999,936,938.866819 999,936,938.866819

A capitalização de mercado atual de BLOXWAP é $ 490.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLOXWAP é 999.94M, com um fornecimento total de 999936938.866819. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 490.04K.