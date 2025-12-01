Preço de BlockTrader365 hoje

O preço ao vivo de BlockTrader365 (BT365) hoje é $ 0.03098608, com uma variação de 2.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BT365 para USD é de $ 0.03098608 por BT365.

BlockTrader365 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,098,608, com um fornecimento em circulação de 100.00M BT365. Nas últimas 24 horas, BT365 foi negociado entre $ 0.03036581 (mínimo) e $ 0.03098644 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04230719, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01739058.

No desempenho de curto prazo, BT365 movimentou-se -0.00% na última hora e +1.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BlockTrader365 (BT365)

Capitalização de mercado $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

