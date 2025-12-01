Preço de Blitz hoje

O preço ao vivo de Blitz (BLTZ) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLTZ para USD é de -- por BLTZ.

Blitz ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,897, com um fornecimento em circulação de 1.56T BLTZ. Nas últimas 24 horas, BLTZ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BLTZ movimentou-se -- na última hora e -1.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Blitz (BLTZ)

Capitalização de mercado $ 34.90K$ 34.90K $ 34.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.90K$ 34.90K $ 34.90K Fornecimento Circulante 1.56T 1.56T 1.56T Fornecimento total 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

