Preço de blai hoje

O preço ao vivo de blai (BLAI) hoje é $ 0.00052123, com uma variação de 0.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLAI para USD é de $ 0.00052123 por BLAI.

blai ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 403,943, com um fornecimento em circulação de 775.00M BLAI. Nas últimas 24 horas, BLAI foi negociado entre $ 0.00051782 (mínimo) e $ 0.00053499 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01077165, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00040509.

No desempenho de curto prazo, BLAI movimentou-se +0.01% na última hora e +14.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de blai (BLAI)

Capitalização de mercado $ 403.94K$ 403.94K $ 403.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 521.22K$ 521.22K $ 521.22K Fornecimento Circulante 775.00M 775.00M 775.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de blai é $ 403.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLAI é 775.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 521.22K.