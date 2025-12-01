Preço de BETA hoje

O preço ao vivo de BETA (BETA) hoje é $ 0.0000668, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BETA para USD é de $ 0.0000668 por BETA.

BETA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 66,801, com um fornecimento em circulação de 1.00B BETA. Nas últimas 24 horas, BETA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00068728, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000362.

No desempenho de curto prazo, BETA movimentou-se -- na última hora e +2.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BETA (BETA)

Capitalização de mercado $ 66.80K$ 66.80K $ 66.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 66.80K$ 66.80K $ 66.80K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BETA é $ 66.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BETA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 66.80K.