Qual é o preço atual de Autocompounding Voting KAT?

Autocompounding Voting KAT está sendo negociado a R$0.0279735809876041518000, o que representa uma variação de preço de -1.77% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como AVKAT se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -1.77% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se AVKAT está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Autocompounding Voting KAT está se saindo em comparação com tokens da categoria Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking,Katana Ecosystem?

No segmento Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking,Katana Ecosystem, AVKAT demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Autocompounding Voting KAT hoje?

A capitalização de mercado de R$5958273.60836301438000 coloca AVKAT no ranking #2694, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.027164806842878991000 e R$0.0295203565271566098000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente AVKAT está sendo negociado?

Autocompounding Voting KAT gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de AVKAT?

Com 213104319.6490358 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.