Preço de AU79 hoje

O preço ao vivo de AU79 (AU79) hoje é $ 0.01059592, com uma variação de 2.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AU79 para USD é de $ 0.01059592 por AU79.

AU79 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,594,549, com um fornecimento em circulação de 999.87M AU79. Nas últimas 24 horas, AU79 foi negociado entre $ 0.01005248 (mínimo) e $ 0.01092837 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03850425, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00608277.

No desempenho de curto prazo, AU79 movimentou-se -0.34% na última hora e -11.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AU79 (AU79)

Capitalização de mercado $ 10.59M$ 10.59M $ 10.59M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.59M$ 10.59M $ 10.59M Fornecimento Circulante 999.87M 999.87M 999.87M Fornecimento total 999,870,659.4205432 999,870,659.4205432 999,870,659.4205432

A capitalização de mercado atual de AU79 é $ 10.59M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AU79 é 999.87M, com um fornecimento total de 999870659.4205432. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.59M.