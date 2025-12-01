Preço de Attention Token hoje

O preço ao vivo de Attention Token (ATTN) hoje é $ 0.01129341, com uma variação de 0.72% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ATTN para USD é de $ 0.01129341 por ATTN.

Attention Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,640,605, com um fornecimento em circulação de 233.83M ATTN. Nas últimas 24 horas, ATTN foi negociado entre $ 0.011159 (mínimo) e $ 0.01129903 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0116776, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01071369.

No desempenho de curto prazo, ATTN movimentou-se +0.29% na última hora e +2.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Attention Token (ATTN)

Capitalização de mercado $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.29M$ 11.29M $ 11.29M Fornecimento Circulante 233.83M 233.83M 233.83M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

