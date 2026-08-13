Preço de Athledium hoje

O preço ao vivo de Athledium (AEM) hoje é $ 0.01534638, com uma variação de 1.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AEM para USD é de $ 0.01534638 por AEM.

Athledium ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 46,041, com um fornecimento em circulação de 3.00M AEM. Nas últimas 24 horas, AEM foi negociado entre $ 0.01496609 (mínimo) e $ 0.01568749 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01568749, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01299746.

No desempenho de curto prazo, AEM movimentou-se -0.00% na última hora e +12.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 782.16K.

Informações de mercado de Athledium (AEM)

Capitalização de mercado $ 46.04K$ 46.04K $ 46.04K Volume (24h) $ 782.16K$ 782.16K $ 782.16K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.35M$ 15.35M $ 15.35M Fornecimento Circulante 3.00M 3.00M 3.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Athledium é $ 46.04K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 782.16K. A oferta em circulação de AEM é 3.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.35M.