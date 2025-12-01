Preço de ArchAI hoje

O preço ao vivo de ArchAI (ARCHAI) hoje é $ 0.00170661, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARCHAI para USD é de $ 0.00170661 por ARCHAI.

ArchAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 671,558, com um fornecimento em circulação de 393.50M ARCHAI. Nas últimas 24 horas, ARCHAI foi negociado entre $ 0.00164819 (mínimo) e $ 0.00171753 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00836712, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00156581.

No desempenho de curto prazo, ARCHAI movimentou-se -0.23% na última hora e -20.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ArchAI (ARCHAI)

Capitalização de mercado $ 671.56K$ 671.56K $ 671.56K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Fornecimento Circulante 393.50M 393.50M 393.50M Fornecimento total 822,688,389.0 822,688,389.0 822,688,389.0

A capitalização de mercado atual de ArchAI é $ 671.56K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ARCHAI é 393.50M, com um fornecimento total de 822688389.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.40M.