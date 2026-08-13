Preço de Aragon hoje

O preço ao vivo de Aragon (ANT) hoje é $ 0.090722, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANT para USD é de $ 0.090722 por ANT.

Aragon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,918,496, com um fornecimento em circulação de 40.04M ANT. Nas últimas 24 horas, ANT foi negociado entre $ 0.090451 (mínimo) e $ 0.090961 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 13.41, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0078747.

No desempenho de curto prazo, ANT movimentou-se -- na última hora e -23.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.34.

Informações de mercado de Aragon (ANT)

Capitalização de mercado $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M Volume (24h) $ 3.34$ 3.34 $ 3.34 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M Fornecimento Circulante 40.04M 40.04M 40.04M Fornecimento total 43,192,488.24799542 43,192,488.24799542 43,192,488.24799542

A capitalização de mercado atual de Aragon é $ 3.92M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.34. A oferta em circulação de ANT é 40.04M, com um fornecimento total de 43192488.24799542. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.92M.