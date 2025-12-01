Preço de AQC hoje

O preço ao vivo de AQC (AQC) hoje é $ 0.00149171, com uma variação de 5.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AQC para USD é de $ 0.00149171 por AQC.

AQC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,417,778, com um fornecimento em circulação de 950.23M AQC. Nas últimas 24 horas, AQC foi negociado entre $ 0.00135203 (mínimo) e $ 0.00154084 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00223188, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AQC movimentou-se -0.19% na última hora e -10.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AQC (AQC)

Capitalização de mercado $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Fornecimento Circulante 950.23M 950.23M 950.23M Fornecimento total 984,506,924.70075 984,506,924.70075 984,506,924.70075

A capitalização de mercado atual de AQC é $ 1.42M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AQC é 950.23M, com um fornecimento total de 984506924.70075. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.47M.