Qual é o preço de hoje de ANI Token (ANI)?

O preço em tempo real é R$0.0132249308631735159000, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de -0.06%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de ANI estão em circulação?

A oferta em circulação de ANI é de 95072711.06972855, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente ANI Token?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de ANI nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de ANI Token hoje?

A capitalização de mercado está em R$1257334.03896096159000, posicionando ANI Token na posição #4412 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente ANI está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de ANI Token?

A recente variação de preço de -0.06% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Meme,Base Ecosystem,Hydra Ecosystem e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.