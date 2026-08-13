Preço de Andy on ETH hoje

O preço ao vivo de Andy on ETH (ANDY) hoje é $ 0.03406198, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANDY para USD é de $ 0.03406198 por ANDY.

Andy on ETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,813, com um fornecimento em circulação de 963.32K ANDY. Nas últimas 24 horas, ANDY foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.4, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02430223.

No desempenho de curto prazo, ANDY movimentou-se -- na última hora e -1.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 49.97.

Informações de mercado de Andy on ETH (ANDY)

Capitalização de mercado $ 32.81K$ 32.81K $ 32.81K Volume (24h) $ 49.97$ 49.97 $ 49.97 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.06K$ 34.06K $ 34.06K Fornecimento Circulante 963.32K 963.32K 963.32K Fornecimento total 963,324.0 963,324.0 963,324.0

A capitalização de mercado atual de Andy on ETH é $ 32.81K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 49.97. A oferta em circulação de ANDY é 963.32K, com um fornecimento total de 963324.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.06K.