Preço de Andy BSC hoje

O preço ao vivo de Andy BSC (ANDY) hoje é $ 0, com uma variação de 1.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANDY para USD é de $ 0 por ANDY.

Andy BSC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 90,578, com um fornecimento em circulação de 100.00T ANDY. Nas últimas 24 horas, ANDY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ANDY movimentou-se +0.04% na última hora e +1.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Andy BSC (ANDY)

Capitalização de mercado $ 90.58K$ 90.58K $ 90.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 90.58K$ 90.58K $ 90.58K Fornecimento Circulante 100.00T 100.00T 100.00T Fornecimento total 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Andy BSC é $ 90.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ANDY é 100.00T, com um fornecimento total de 100000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 90.58K.