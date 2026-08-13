Preço de Amper hoje

O preço ao vivo de Amper (AMPR) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AMPR para USD é de $ 0 por AMPR.

Amper ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,921.23, com um fornecimento em circulação de 85.00B AMPR. Nas últimas 24 horas, AMPR foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AMPR movimentou-se -- na última hora e -55.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Amper (AMPR)

Capitalização de mercado $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.73K$ 18.73K $ 18.73K Fornecimento Circulante 85.00B 85.00B 85.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Amper é $ 15.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AMPR é 85.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.73K.