Preço de ALTHEA hoje

O preço ao vivo de ALTHEA (ALTHEA) hoje é $ 0.038334, com uma variação de 1.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALTHEA para USD é de $ 0.038334 por ALTHEA.

ALTHEA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 559,066, com um fornecimento em circulação de 14.58M ALTHEA. Nas últimas 24 horas, ALTHEA foi negociado entre $ 0.03543029 (mínimo) e $ 0.0434908 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.13, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.03053209.

No desempenho de curto prazo, ALTHEA movimentou-se +0.00% na última hora e -5.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.94K.

Informações de mercado de ALTHEA (ALTHEA)

Capitalização de mercado $ 559.07K$ 559.07K $ 559.07K Volume (24h) $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 831.96K$ 831.96K $ 831.96K Fornecimento Circulante 14.58M 14.58M 14.58M Fornecimento total 21,702,911.0 21,702,911.0 21,702,911.0

A capitalização de mercado atual de ALTHEA é $ 559.07K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.94K. A oferta em circulação de ALTHEA é 14.58M, com um fornecimento total de 21702911.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 831.96K.