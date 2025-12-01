Preço de Alpha Pay hoje

O preço ao vivo de Alpha Pay (ALPAY) hoje é $ 0.0000225, com uma variação de 2.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALPAY para USD é de $ 0.0000225 por ALPAY.

Alpha Pay ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,495, com um fornecimento em circulação de 1.00B ALPAY. Nas últimas 24 horas, ALPAY foi negociado entre $ 0.00002177 (mínimo) e $ 0.00002325 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00026297, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001971.

No desempenho de curto prazo, ALPAY movimentou-se -1.59% na última hora e +2.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Alpha Pay (ALPAY)

Capitalização de mercado $ 22.50K$ 22.50K $ 22.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.50K$ 22.50K $ 22.50K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Alpha Pay é $ 22.50K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ALPAY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.50K.