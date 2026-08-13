Preço de AiMalls hoje

O preço ao vivo de AiMalls (AIT) hoje é $ 0.088634, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIT para USD é de $ 0.088634 por AIT.

AiMalls ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 72,905, com um fornecimento em circulação de 515.16K AIT. Nas últimas 24 horas, AIT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 18.41, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AIT movimentou-se -- na última hora e -0.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 11.63.

Informações de mercado de AiMalls (AIT)

Capitalização de mercado $ 72.91K$ 72.91K $ 72.91K Volume (24h) $ 11.63$ 11.63 $ 11.63 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 75.34K$ 75.34K $ 75.34K Fornecimento Circulante 515.16K 515.16K 515.16K Fornecimento total 822,540.68999979 822,540.68999979 822,540.68999979

A capitalização de mercado atual de AiMalls é $ 72.91K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 11.63. A oferta em circulação de AIT é 515.16K, com um fornecimento total de 822540.68999979. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 75.34K.