Preço de AdZilla hoje

O preço ao vivo de AdZilla (ADZILLA) hoje é --, com uma variação de 1.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ADZILLA para USD é de -- por ADZILLA.

AdZilla ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 255,836, com um fornecimento em circulação de 999.93M ADZILLA. Nas últimas 24 horas, ADZILLA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ADZILLA movimentou-se -0.36% na última hora e +10.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AdZilla (ADZILLA)

Capitalização de mercado $ 255.84K$ 255.84K $ 255.84K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 255.84K$ 255.84K $ 255.84K Fornecimento Circulante 999.93M 999.93M 999.93M Fornecimento total 999,931,451.037627 999,931,451.037627 999,931,451.037627

A capitalização de mercado atual de AdZilla é $ 255.84K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ADZILLA é 999.93M, com um fornecimento total de 999931451.037627. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 255.84K.