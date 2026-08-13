Preço de Aark Digital hoje

O preço ao vivo de Aark Digital (AARK) hoje é $ 0, com uma variação de 3.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AARK para USD é de $ 0 por AARK.

Aark Digital ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 559,053, com um fornecimento em circulação de 384.00M AARK. Nas últimas 24 horas, AARK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.098937, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AARK movimentou-se -0.32% na última hora e +8.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.13K.

Informações de mercado de Aark Digital (AARK)

Capitalização de mercado $ 559.05K$ 559.05K $ 559.05K Volume (24h) $ 1.13K$ 1.13K $ 1.13K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 627.96K$ 627.96K $ 627.96K Fornecimento Circulante 384.00M 384.00M 384.00M Fornecimento total 690,656,298.7389711 690,656,298.7389711 690,656,298.7389711

A capitalização de mercado atual de Aark Digital é $ 559.05K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.13K. A oferta em circulação de AARK é 384.00M, com um fornecimento total de 690656298.7389711. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 627.96K.