Preço de A0x hoje

O preço ao vivo de A0x (A0X) hoje é $ 0.00001791, com uma variação de 7.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de A0X para USD é de $ 0.00001791 por A0X.

A0x ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,789,380, com um fornecimento em circulação de 99.94B A0X. Nas últimas 24 horas, A0X foi negociado entre $ 0.00001765 (mínimo) e $ 0.0000198 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00009966, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001265.

No desempenho de curto prazo, A0X movimentou-se -1.74% na última hora e +3.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de A0x (A0X)

Capitalização de mercado $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Fornecimento Circulante 99.94B 99.94B 99.94B Fornecimento total 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149

