Preço de yieldbasis hoje

O preço ao vivo de yieldbasis (YB) hoje é $ 0.4778, com uma variação de 2.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YB para USD é de $ 0.4778 por YB.

yieldbasis ocupa atualmente a posição #482 em capitalização de mercado, totalizando $ 42.01M, com um fornecimento em circulação de 87.92M YB. Nas últimas 24 horas, YB foi negociado entre $ 0.4772 (mínimo) e $ 0.505 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.9394352030918264, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.35919482061601.

No desempenho de curto prazo, YB movimentou-se -0.44% na última hora e +12.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 119.84K.

Informações de mercado de yieldbasis (YB)

Classificação No.482 Capitalização de mercado $ 42.01M$ 42.01M $ 42.01M Volume (24h) $ 119.84K$ 119.84K $ 119.84K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 477.80M$ 477.80M $ 477.80M Fornecimento Circulante 87.92M 87.92M 87.92M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Taxa circulante 8.79% Blockchain pública ETH

