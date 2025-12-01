Preço de X Empire hoje

O preço ao vivo de X Empire (XEMPIRE) hoje é $ 0.00002327, com uma variação de 1.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XEMPIRE para USD é de $ 0.00002327 por XEMPIRE.

X Empire ocupa atualmente a posição #844 em capitalização de mercado, totalizando $ 16.06M, com um fornecimento em circulação de 690.00B XEMPIRE. Nas últimas 24 horas, XEMPIRE foi negociado entre $ 0.00002255 (mínimo) e $ 0.00002345 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000579987908814942, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000022120852341214.

No desempenho de curto prazo, XEMPIRE movimentou-se 0.00% na última hora e +0.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.12K.

Informações de mercado de X Empire (XEMPIRE)

Classificação No.844 Capitalização de mercado $ 16.06M$ 16.06M $ 16.06M Volume (24h) $ 57.12K$ 57.12K $ 57.12K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.06M$ 16.06M $ 16.06M Fornecimento Circulante 690.00B 690.00B 690.00B Fornecimento máximo 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Fornecimento total 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Taxa circulante 100.00% Blockchain pública TONCOIN

A capitalização de mercado atual de X Empire é $ 16.06M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.12K. A oferta em circulação de XEMPIRE é 690.00B, com um fornecimento total de 690000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.06M.