Preço de WIKI CAT hoje

O preço ao vivo de WIKI CAT (WKC) hoje é $ 0.000000082, com uma variação de 10.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WKC para USD é de $ 0.000000082 por WKC.

WIKI CAT ocupa atualmente a posição #509 em capitalização de mercado, totalizando $ 44.76M, com um fornecimento em circulação de 545.84T WKC. Nas últimas 24 horas, WKC foi negociado entre $ 0.00000007162 (mínimo) e $ 0.00000008209 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000000472824771637, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000000000057105301.

No desempenho de curto prazo, WKC movimentou-se +5.79% na última hora e -15.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 64.18K.

Informações de mercado de WIKI CAT (WKC)

Classificação No.509 Capitalização de mercado $ 44.76M$ 44.76M $ 44.76M Volume (24h) $ 64.18K$ 64.18K $ 64.18K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 69.77M$ 69.77M $ 69.77M Fornecimento Circulante 545.84T 545.84T 545.84T Fornecimento máximo 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 Fornecimento total 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 Taxa circulante 64.15% Blockchain pública BSC

