A Virgen é um token que representa um sistema de contribuição descentralizado, recompensando os usuários com base em sua participação real em um projeto em lançamento, rastreada por meio dos Pontos Virgen e dos tokens VIRTUAL.

Qual é o preço atual de Virgen?

O preço em tempo real de Virgen (VIRGEN) é R$0.0007873561410578709000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Virgen está posicionado no mercado?

Virgen ocupa atualmente a posição de número #4954 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$787371.17746008093000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de VIRGEN?

A oferta circulante de VIRGEN é de 1000000000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Virgen?

Nas últimas 24 horas, Virgen teve uma variação de preço entre R$0.0007862033502217686000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0009385221046093725000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Virgen está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Virgen atingiu um máximo histórico de R$0.1724709416002117068000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0007662550566231288000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de VIRGEN hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Virgen?

A movimentação atual do preço de -1.92% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Meme,Base Ecosystem,Frog-Themed,Base Meme,Virtuals Protocol Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.