Qual é o preço atual de USDCx?

O preço em tempo real de USDCx (USDCX) é R$5.012083899000000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como USDCx está posicionado no mercado?

USDCx ocupa atualmente a posição de número #-- no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$751907.81444408100000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de USDCX?

A oferta circulante de USDCX é de 150000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de USDCx?

Nas últimas 24 horas, USDCx teve uma variação de preço entre R$0E-15 (mínimo de 24 horas) e R$0E-15 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante USDCx está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

USDCx atingiu um máximo histórico de R$5.02210806679800000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$5.00847018650882100000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de USDCX hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de USDCx?

A movimentação atual do preço de --% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Stablecoins,USD Stablecoin. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.