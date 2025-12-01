Preço de iShares 20 Year ETF hoje

O preço ao vivo de iShares 20 Year ETF (TLTON) hoje é $ 91.67, com uma variação de 0.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TLTON para USD é de $ 91.67 por TLTON.

iShares 20 Year ETF ocupa atualmente a posição #787 em capitalização de mercado, totalizando $ 18.23M, com um fornecimento em circulação de 198.86K TLTON. Nas últimas 24 horas, TLTON foi negociado entre $ 91.52 (mínimo) e $ 92 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 95.25413241837782, enquanto a mínima histórica foi de $ 84.5322239041991.

No desempenho de curto prazo, TLTON movimentou-se -0.08% na última hora e +0.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.78K.

Informações de mercado de iShares 20 Year ETF (TLTON)

Classificação No.787 Capitalização de mercado $ 18.23M$ 18.23M $ 18.23M Volume (24h) $ 54.78K$ 54.78K $ 54.78K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.23M$ 18.23M $ 18.23M Fornecimento Circulante 198.86K 198.86K 198.86K Fornecimento total 198,864.36481984 198,864.36481984 198,864.36481984 Blockchain pública ETH

