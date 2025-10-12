O preço ao vivo de SUMMIT hoje é 0.0000112 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SUMMIT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SUMMIT facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de SUMMIT hoje é 0.0000112 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SUMMIT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SUMMIT facilmente na MEXC agora.

Cotação SUMMIT (SUMMIT)

Preço em tempo real de 1 SUMMIT para USD

$0.0000112
$0.0000112$0.0000112
-0.88%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de SUMMIT (SUMMIT)
Informações de preço de SUMMIT (SUMMIT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0000111
$ 0.0000111$ 0.0000111
Mínimo 24h
$ 0.0000125
$ 0.0000125$ 0.0000125
Máximo 24h

$ 0.0000111
$ 0.0000111$ 0.0000111

$ 0.0000125
$ 0.0000125$ 0.0000125

$ 0.002838504788824605
$ 0.002838504788824605$ 0.002838504788824605

$ 0.000010580377364973
$ 0.000010580377364973$ 0.000010580377364973

0.00%

-0.88%

-29.12%

-29.12%

O preço em tempo real de SUMMIT (SUMMIT) é $ 0.0000112. Nas últimas 24 horas, SUMMIT foi negociado entre a mínima de $ 0.0000111 e a máxima de $ 0.0000125, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SUMMIT é $ 0.002838504788824605, enquanto o mais baixo é $ 0.000010580377364973.

Em termos de desempenho de curto prazo, SUMMIT variou 0.00% na última hora, -0.88% nas últimas 24 horas e -29.12% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SUMMIT (SUMMIT)

No.3522

--
----

$ 7.65K
$ 7.65K$ 7.65K

$ 23.52M
$ 23.52M$ 23.52M

--
----

2,100,000,000,000
2,100,000,000,000 2,100,000,000,000

2,030,499,956,251
2,030,499,956,251 2,030,499,956,251

SOL

A capitalização de mercado atual de SUMMIT é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 7.65K. A oferta em circulação de SUMMIT é --, com um fornecimento total de 2030499956251. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.52M.

Histórico de preços de SUMMIT (SUMMIT) em USD

Acompanhe as variações de preço de SUMMIT para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000000099-0.88%
30 dias$ -0.000009-44.56%
60 dias$ -0.0000446-79.93%
90 dias$ -0.0000388-77.60%
Variação de preço de SUMMIT hoje

Hoje, SUMMIT registrou uma variação de $ -0.000000099 (-0.88%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de SUMMIT

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.000009 (-44.56%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de SUMMIT

Expandindo a visualização para 60 dias, SUMMIT teve uma variação de $ -0.0000446 (-79.93%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de SUMMIT

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0000388 (-77.60%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de SUMMIT (SUMMIT)!

Confira agora a página de histórico de preço do SUMMIT.

O que é SUMMIT (SUMMIT)

Summit is revolutionizing the meme token space with its groundbreaking Unite-to-Earn mechanism, fueled by an ultra-active and passionate community. With 99% of the total supply staked, Summit sets a new standard for community-driven staking and sustainable meme tokenomics, redefining what’s possible in the world of meme tokens.

SUMMIT está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em SUMMIT de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de SUMMIT para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre SUMMIT em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de SUMMIT tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do SUMMIT (em USD)

Quanto valerá SUMMIT (SUMMIT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em SUMMIT (SUMMIT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para SUMMIT.

Confira a previsão de preço de SUMMIT agora!

Tokenomics de SUMMIT (SUMMIT)

Compreender a tokenomics de SUMMIT (SUMMIT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SUMMIT agora!

Como comprar SUMMIT (SUMMIT)

Quer saber como comprar SUMMIT? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar SUMMIT facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SUMMIT para moedas locais

Recurso SUMMIT

Para uma compreensão mais aprofundada de SUMMIT, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do SUMMIT
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre SUMMIT

Quanto vale hoje o SUMMIT (SUMMIT)?
O preço ao vivo de SUMMIT em USD é 0.0000112 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SUMMIT para USD?
O preço atual de SUMMIT para USD é $ 0.0000112. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de SUMMIT?
A capitalização de mercado de SUMMIT é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SUMMIT?
O fornecimento circulante de SUMMIT é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SUMMIT?
SUMMIT atingiu um preço máximo histórico de 0.002838504788824605 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SUMMIT?
SUMMIT atingiu um preço minímo histórico de 0.000010580377364973 USD.
Qual é o volume de negociação de SUMMIT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SUMMIT é $ 7.65K USD.
SUMMIT vai subir ainda este ano?
SUMMIT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SUMMIT para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

