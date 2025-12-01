Preço de STBL hoje

O preço ao vivo de STBL (STBL) hoje é $ 0,06464, com uma variação de 0,70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STBL para USD é de $ 0,06464 por STBL.

STBL ocupa atualmente a posição #593 em capitalização de mercado, totalizando $ 32,32M, com um fornecimento em circulação de 500,00M STBL. Nas últimas 24 horas, STBL foi negociado entre $ 0,06184 (mínimo) e $ 0,0698 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,6107798696411226, enquanto a mínima histórica foi de $ 0,05027366108223707.

No desempenho de curto prazo, STBL movimentou-se -%0,42 na última hora e +%16,88 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 367,69K.

Informações de mercado de STBL (STBL)

Classificação No.593 Capitalização de mercado $ 32,32M$ 32,32M $ 32,32M Volume (24h) $ 367,69K$ 367,69K $ 367,69K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 646,40M$ 646,40M $ 646,40M Fornecimento Circulante 500,00M 500,00M 500,00M Fornecimento máximo 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Fornecimento total 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Taxa circulante %5,00 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de STBL é $ 32,32M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 367,69K. A oferta em circulação de STBL é 500,00M, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 646,40M.