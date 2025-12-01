Preço de Hyperion hoje

O preço ao vivo de Hyperion (RION) hoje é $ 0.3249, com uma variação de 0.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RION para USD é de $ 0.3249 por RION.

Hyperion ocupa atualmente a posição #1253 em capitalização de mercado, totalizando $ 6.17M, com um fornecimento em circulação de 19.00M RION. Nas últimas 24 horas, RION foi negociado entre $ 0.3201 (mínimo) e $ 0.3289 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.2065187860831725, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02813140542022481.

No desempenho de curto prazo, RION movimentou-se -0.37% na última hora e -6.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 58.86K.

Informações de mercado de Hyperion (RION)

Classificação No.1253 Capitalização de mercado $ 6.17M$ 6.17M $ 6.17M Volume (24h) $ 58.86K$ 58.86K $ 58.86K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.49M$ 32.49M $ 32.49M Fornecimento Circulante 19.00M 19.00M 19.00M Fornecimento máximo 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Taxa circulante 19.00% Blockchain pública BSC

