Preço de Refacta AI hoje

O preço ao vivo de Refacta AI (REFACTA) hoje é $ 0.04406, com uma variação de 0.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de REFACTA para USD é de $ 0.04406 por REFACTA.

Refacta AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- REFACTA. Nas últimas 24 horas, REFACTA foi negociado entre $ 0.043 (mínimo) e $ 0.04436 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, REFACTA movimentou-se +0.09% na última hora e +4.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 363.00K.

Informações de mercado de Refacta AI (REFACTA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 363.00K$ 363.00K $ 363.00K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 44.06M$ 44.06M $ 44.06M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Refacta AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 363.00K. A oferta em circulação de REFACTA é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 44.06M.