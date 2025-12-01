Preço de PUNKVISM hoje

O preço ao vivo de PUNKVISM (PVT) hoje é $ 0.001384, com uma variação de 1.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PVT para USD é de $ 0.001384 por PVT.

PUNKVISM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PVT. Nas últimas 24 horas, PVT foi negociado entre $ 0.0013 (mínimo) e $ 0.001416 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PVT movimentou-se 0.00% na última hora e +5.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 58.65K.

Informações de mercado de PUNKVISM (PVT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 58.65K$ 58.65K $ 58.65K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.84M$ 13.84M $ 13.84M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de PUNKVISM é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 58.65K. A oferta em circulação de PVT é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.84M.