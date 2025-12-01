Preço de Pre-Retogeum hoje

O preço ao vivo de Pre-Retogeum (PRTG) hoje é $ 1.8022, com uma variação de 21.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PRTG para USD é de $ 1.8022 por PRTG.

Pre-Retogeum ocupa atualmente a posição #5700 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 PRTG. Nas últimas 24 horas, PRTG foi negociado entre $ 1.3728 (mínimo) e $ 3.168 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 70.02229836886762, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.31744360961715085.

No desempenho de curto prazo, PRTG movimentou-se +0.22% na última hora e -33.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 7.21K.

Informações de mercado de Pre-Retogeum (PRTG)

Classificação No.5700 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 7.21K$ 7.21K $ 7.21K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.02M$ 18.02M $ 18.02M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Fornecimento total 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Pre-Retogeum é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 7.21K. A oferta em circulação de PRTG é 0.00, com um fornecimento total de 10000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.02M.