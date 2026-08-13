Preço de Piggycell hoje

O preço ao vivo de Piggycell (PIGGY) hoje é R$ 0.01633, com uma variação de 0.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PIGGY para BRL é de R$ 0.01633 por PIGGY.

Piggycell ocupa atualmente a posição #1621 em capitalização de mercado, totalizando R$ 692.99K, com um fornecimento em circulação de 42.44M PIGGY. Nas últimas 24 horas, PIGGY foi negociado entre R$ 0.01629 (mínimo) e R$ 0.01642 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 13.88012797424107962, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0395796167628216558.

No desempenho de curto prazo, PIGGY movimentou-se +0.12% na última hora e -5.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 16.30K.

Informações de mercado de Piggycell (PIGGY)

Classificação No.1621 Capitalização de mercado R$ 692.99KR$ 692.99K R$ 692.99K Volume (24h) R$ 16.30KR$ 16.30K R$ 16.30K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.63MR$ 1.63M R$ 1.63M Fornecimento Circulante 42.44M 42.44M 42.44M Fornecimento máximo 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Taxa circulante 42.43% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Piggycell é R$ 692.99K, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 16.30K. A oferta em circulação de PIGGY é 42.44M, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.63M.