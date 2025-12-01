Preço de Oracle hoje

O preço ao vivo de Oracle (ORCLON) hoje é $ 203.72, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ORCLON para USD é de $ 203.72 por ORCLON.

Oracle ocupa atualmente a posição #2346 em capitalização de mercado, totalizando $ 588.20K, com um fornecimento em circulação de 2.89K ORCLON. Nas últimas 24 horas, ORCLON foi negociado entre $ 201.34 (mínimo) e $ 206.86 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 344.869728008825, enquanto a mínima histórica foi de $ 186.97466221830726.

No desempenho de curto prazo, ORCLON movimentou-se +0.62% na última hora e +4.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.54K.

Informações de mercado de Oracle (ORCLON)

Classificação No.2346 Capitalização de mercado $ 588.20K$ 588.20K $ 588.20K Volume (24h) $ 57.54K$ 57.54K $ 57.54K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 588.20K$ 588.20K $ 588.20K Fornecimento Circulante 2.89K 2.89K 2.89K Fornecimento total 2,887.30235716 2,887.30235716 2,887.30235716 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Oracle é $ 588.20K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.54K. A oferta em circulação de ORCLON é 2.89K, com um fornecimento total de 2887.30235716. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 588.20K.