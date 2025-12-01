Preço de ONI hoje

O preço ao vivo de ONI (ONI) hoje é $ 0.02121, com uma variação de 0.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ONI para USD é de $ 0.02121 por ONI.

ONI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ONI. Nas últimas 24 horas, ONI foi negociado entre $ 0.02064 (mínimo) e $ 0.02121 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ONI movimentou-se 0.00% na última hora e +22.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 682.38.

Informações de mercado de ONI (ONI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 682.38$ 682.38 $ 682.38 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública ONINO

