Preço de Mavryk Network hoje

O preço ao vivo de Mavryk Network (MVRK) hoje é $ 0.0218, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MVRK para USD é de $ 0.0218 por MVRK.

Mavryk Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MVRK. Nas últimas 24 horas, MVRK foi negociado entre $ 0.0209 (mínimo) e $ 0.02192 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MVRK movimentou-se 0.00% na última hora e +1.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 11.81K.

Informações de mercado de Mavryk Network (MVRK)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 11.81K$ 11.81K $ 11.81K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.80M$ 21.80M $ 21.80M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública MAVRYK

