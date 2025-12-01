Preço de Meta Platforms hoje

O preço ao vivo de Meta Platforms (METAON) hoje é $ 648.96, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de METAON para USD é de $ 648.96 por METAON.

Meta Platforms ocupa atualmente a posição #1396 em capitalização de mercado, totalizando $ 4.38M, com um fornecimento em circulação de 6.75K METAON. Nas últimas 24 horas, METAON foi negociado entre $ 644.69 (mínimo) e $ 649.72 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 783.5142352704004, enquanto a mínima histórica foi de $ 580.6185055603436.

No desempenho de curto prazo, METAON movimentou-se 0.00% na última hora e +9.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.01K.

Informações de mercado de Meta Platforms (METAON)

Classificação No.1396 Capitalização de mercado $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Volume (24h) $ 57.01K$ 57.01K $ 57.01K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Fornecimento Circulante 6.75K 6.75K 6.75K Fornecimento total 6,747.82121452 6,747.82121452 6,747.82121452 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Meta Platforms é $ 4.38M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.01K. A oferta em circulação de METAON é 6.75K, com um fornecimento total de 6747.82121452. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.38M.