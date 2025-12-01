Preço de Maiga.ai hoje

O preço ao vivo de Maiga.ai (MAIGA) hoje é $ 0.02283, com uma variação de 3.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAIGA para USD é de $ 0.02283 por MAIGA.

Maiga.ai ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MAIGA. Nas últimas 24 horas, MAIGA foi negociado entre $ 0.02094 (mínimo) e $ 0.02453 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MAIGA movimentou-se +0.08% na última hora e +11.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 58.16K.

Informações de mercado de Maiga.ai (MAIGA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 58.16K$ 58.16K $ 58.16K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.83M$ 22.83M $ 22.83M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Maiga.ai é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 58.16K. A oferta em circulação de MAIGA é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.83M.