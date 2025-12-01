Preço de Lucidai hoje

O preço ao vivo de Lucidai (LUCI) hoje é $ 0.000004, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LUCI para USD é de $ 0.000004 por LUCI.

Lucidai ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- LUCI. Nas últimas 24 horas, LUCI foi negociado entre $ 0.000004 (mínimo) e $ 0.000004 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, LUCI movimentou-se 0.00% na última hora e -60.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Lucidai (LUCI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.00K$ 40.00K $ 40.00K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

