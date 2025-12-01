Preço de LightningBitcoin hoje

O preço ao vivo de LightningBitcoin (LBTC1) hoje é $ 0.04596, com uma variação de 0.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LBTC1 para USD é de $ 0.04596 por LBTC1.

LightningBitcoin ocupa atualmente a posição #6902 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 LBTC1. Nas últimas 24 horas, LBTC1 foi negociado entre $ 0.04563 (mínimo) e $ 0.04644 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,037.530029296875, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.05135513457072038.

No desempenho de curto prazo, LBTC1 movimentou-se +0.65% na última hora e -6.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.61K.

Informações de mercado de LightningBitcoin (LBTC1)

Classificação No.6902 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 54.61K$ 54.61K $ 54.61K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 343.13K$ 343.13K $ 343.13K Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 7,465,926 7,465,926 7,465,926 Fornecimento total 7,465,926 7,465,926 7,465,926 Taxa circulante 0.00% Data de emissão 2017-12-18 00:00:00 Blockchain pública LBTC

