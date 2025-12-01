Preço de IncomRWA hoje

O preço ao vivo de IncomRWA (IRWA) hoje é $ 0.01929, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IRWA para USD é de $ 0.01929 por IRWA.

IncomRWA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- IRWA. Nas últimas 24 horas, IRWA foi negociado entre $ 0.01923 (mínimo) e $ 0.0197 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, IRWA movimentou-se 0.00% na última hora e -3.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 80.49K.

Informações de mercado de IncomRWA (IRWA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 80.49K$ 80.49K $ 80.49K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de IncomRWA é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 80.49K. A oferta em circulação de IRWA é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.