Preço de Game X hoje

O preço ao vivo de Game X (GXT) hoje é $ 0.001565, com uma variação de 0.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GXT para USD é de $ 0.001565 por GXT.

Game X ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- GXT. Nas últimas 24 horas, GXT foi negociado entre $ 0.0015593 (mínimo) e $ 0.0015758 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, GXT movimentou-se -0.35% na última hora e +12.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 14.02K.

Informações de mercado de Game X (GXT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 14.02K$ 14.02K $ 14.02K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 328.65M$ 328.65M $ 328.65M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 210,000,000,000 210,000,000,000 210,000,000,000 Blockchain pública SOL

