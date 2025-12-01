Preço de GRIPPY hoje

O preço ao vivo de GRIPPY (GRIPPY) hoje é $ 0.00013016, com uma variação de 0.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GRIPPY para USD é de $ 0.00013016 por GRIPPY.

GRIPPY ocupa atualmente a posição #4477 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 GRIPPY. Nas últimas 24 horas, GRIPPY foi negociado entre $ 0.00011926 (mínimo) e $ 0.00013584 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.016345000731503544, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000004578676747195.

No desempenho de curto prazo, GRIPPY movimentou-se +1.30% na última hora e -35.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 335.94.

Informações de mercado de GRIPPY (GRIPPY)

Classificação No.4477 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 335.94$ 335.94 $ 335.94 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 130.16K$ 130.16K $ 130.16K Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BASE

